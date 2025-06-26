Traktörüyle nehirde mahsur kaldı, ekipler harekete geçti
Aydın'da Büyük Menderes Nehri'nden traktörüyle geçmek isterken su seviyesinin aniden yükselmesiyle mahsur kalan çiftçi B.Y., vinçle kurtarıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesi Baltaköy Mahallesi'nde çiftçi B.Y., Büyük Menderes Nehri'nden traktörüyle geçmek istedi.
Bu sırada regülatör kapaklarının açılmasıyla birlikte su seviyesi yükseldi.
EKİPLER, BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Nehirde mahsur kalan B.Y., traktörün üzerine çıkıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, halatlı sistem kurarak vinçle çiftçiyi bulunduğu yerden kurtardı.
B.Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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