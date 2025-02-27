Traktörüyle tarlaya "Benimle evlenir misin" yazdı

Kız arkadaşı Ayşe Nur Candan'a evlilik teklifinde bulunmak isteyen Cihat Ayva, ilginç bir yöntem seçti. Tarlasına traktör pulluğu ile "Benimle evlenir misin?" diye yazıp, o anları dron ile kayıt altına aldı.

Ayva, daha sonra Ayşe Nur Candan'ı tarlaya getirdi. Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen genç kız teklife "evet" yanıtını verdi.

Cihat Ayva, "Çiftçilik yapıyorum. Nasıl bir evlilik teklifi yaparım diye düşündüm. Sonra aklıma tarlaya traktörle 'Benimle evlenir misin' diye yazmak geldi. Mutluyum, yazın inşallah düğünümüz olacak" dedi.