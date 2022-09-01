Trakya için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzeyinde yarın için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.09.2022 - 22:48

Trakya için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın ve çevreleri ile 'ın kuzeyinde sağanak beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riskine karşı uyarıda bulunuldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...