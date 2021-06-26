Trakya için sağanak uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.



MGM'den yapılan uyarıda Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını gibi olumsuzluklar için tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30



İstanbul: Parçalı bulutlu 29



İzmir: Az bulutlu ve açık 35



Adana: Parçalı ve az bulutlu 34



Antalya: Az bulutlu ve açık 36



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39



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