Trakya için sağanak uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

İHA 26.06.2021 - 11:50
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MGM'den yapılan uyarıda Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını gibi olumsuzluklar için tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
İstanbul: Parçalı bulutlu 29
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 36
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39
Meteorolojik Uyarı!— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) June 26, 2021
Trakya’da Yerel Kuvvetli Yağışlara Dikkat!@edirne_valiligi @EdirneBel @tekirdaggovtr @Tdagbld @valikirklareli @Kirkbelbasin pic.twitter.com/DH2Zs1jFT9
DENİZASLANLARI SAHİLİ İSTİLA ETTİ