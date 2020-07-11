Trakya Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak

Trakya Üniversitesi'nden yapılan açıklamada; hemşire, ebe, fizyoterapist, sağlık teknikeri, röntgen teknisyeni, psikolog, diğer sağlık personeli unvanlarında personel alınacağı belirtilirken, ilgili alım için başvuru yapacak adayların mezuniyet şartları ve başvuru genel şartları dikkatle incelemesi gerektiği belirtildi.

Trakya Üniversitesi, 270 sözleşmeli personel alımı için başvurular 10-24 Temmuz arasında yapılacak.

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BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANANILAN KOŞULLAR

1- T.C vatandaşı olup, 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Alınmaya hak kazanan adaylar aciliyete binaen hemen göreve başlatılacağı için göreve başlamasına engel bir durumunun

olmaması (Sağlık Dahil)

4- Nöbet usulü ve vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.

5- Müracaat edilecek unvan için aranılan başvuru şartlarını taşıyor olmak.

6- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket

etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde (belirlenen istisnalar

hariç) sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

ECZACI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Kadro sayısından fazla başvuru olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, tarih, saat

ve yeri ayrıca belirtilecektir.

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