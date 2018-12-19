Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Aralık Perşembe günü il genelinde eğitime bir günlüğüne ara verildiği duyuruldu.



Açıklamada, kamu çalışanı engelli ve hamile personelin de aynı gün izinli sayılacağı kaydedildi.



EDİRNE'DE TAŞIMALI EĞİTİME BİR GÜN ARA

Edirne'nin Keşan ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.



Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde etkili olan kar nedeniyle taşıma yoluyla okullarına giden öğrenciler için 20 Aralık Perşembe gününün tatil edildiği belirtildi.



Açıklamada, "Keşan ilçemizi etkisi altına alan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı neticesinde, yollardaki buzlanma riski nedeniyle 20 Aralık 2018 Perşembe günü, taşıma yoluyla gelen öğrenciler için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir." denildi.



KEŞAN BEYAZA BÜRÜNDÜ



Edirne'nin Keşan ilçesinde, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü. Bugün etkisini kaybederek devam eden kar yağışı nedeniyle polis ekipleri, ana arterler ve kavşaklarda olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı. Belediye ekipleri de yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği ilçede, tatili fırsat bilen çocuklar kartopu oynayarak, karın tadını çıkarıyor.

EDİRNE'DE TUZLAMA ÇALIŞMALARI



Edirne kent merkezinde ise belediye ekipleri, buzlanmaya bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Dün gece saatlerinden beri tuzlama yapan ekipler, şu ana kadar 20 bin ton tuz, 5 ton da solüsyon kullandı.



MALKARA'DA UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU



Yoğun kar yağışının etkili olduğu Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ise uzun araç kuyrukları oluştu. Kar lastiği olmadan ve zincirsiz trafiğe çıkan bazı araçların yolda kalmaları nedeniyle Malkara- Tekirdağ arasında yaklaşık 5 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluştu. Karayolları ve trafik ekipleri yolda kalan araçları kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor.

