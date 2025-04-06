Trakya'da Nisan karı: Kırklareli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Trakya'da Nisan karı: Kırklareli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Kentte etkili olan sağanak, öğleden sonra yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Trakya'da Nisan karı: Kırklareli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü - 1

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında başlayan nedeniyle bölge kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, kar kürüme çalışmaları için bölgede hazır bekliyor.

Trakya'da Nisan karı: Kırklareli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü - 2

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının yarına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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