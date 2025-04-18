Trakya'daki barajların doluluk oranında artış

Yaz aylarında kurak geçmesiyle birlikte Trakya'daki barajlar kurama noktasına geldi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki 14 barajda geçtiğimiz yıl Nisan ayında 499 milyon 82 bin metreküp su bulunurken bu yıl aynı dönemde 524 milyon 929 bin metreküp su bulunuyor.

YÜZDE 5,2 ARTIŞ

Bununla birlikte barajlardaki doluluk oranının geçtiğimiz seneye göre yüzde 5,2 artığı gözlemlendi.