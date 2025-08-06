Tralleis Antik Kenti'nde 2. yüzyıla ait mermer parçaları tespit edildi

Arkeologlar, alandaki havuzun antik dönemdeki güzelliğini ortaya çıkarmak için yoğun çaba sarf ederken, Millattan Sonra (M.S.) 2. yüzyıla ait olduğu değerlendiren çok sayıda mermer parçaları tespit edildi. Gün yüzüne çıkarılan parçalar, gerekli onarım işlemlerinin ardından korumaya alınıyor.

İlk defa 1996 yılında kazılara başlanan Tralleis Antik Kenti'ndeki çalışmalarda, bu sene 29'uncu yıla girildi.

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programı öğrencisi Mustafa Üzümcü, "Havuzun antik dönemdeki güzelliğini ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. Çalışmalar sırasında da Milattan Sonra 2. yüzyıla ait çok sayıda Natatio'ya ait mermer parçalar tespit ediyoruz. Aynı zamanda bu parçaların onarımını da gün yüzüne çıkardıktan sonra gerçekleştirerek korunmasını sağlıyoruz'' ifadelerini kullandı.