Tralleis Antik Kenti'nde 2. yüzyıla ait mermer parçaları tespit edildi
Aydın'ın ilk yerleşim yerlerinden olduğu düşünülen Tralleis Antik Kenti'nde 2025 yılı kazı çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Natatio bölgesinde M.S. 2. yüzyıla ait mermer parçaları tespit edildi.
İlk defa 1996 yılında kazılara başlanan Tralleis Antik Kenti'ndeki çalışmalarda, bu sene 29'uncu yıla girildi.
Arkeologlar, alandaki havuzun antik dönemdeki güzelliğini ortaya çıkarmak için yoğun çaba sarf ederken, Millattan Sonra (M.S.) 2. yüzyıla ait olduğu değerlendiren çok sayıda mermer parçaları tespit edildi. Gün yüzüne çıkarılan parçalar, gerekli onarım işlemlerinin ardından korumaya alınıyor.
Çalışmalar hakkında açıklama yapan Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programı öğrencisi Mustafa Üzümcü, "Havuzun antik dönemdeki güzelliğini ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. Çalışmalar sırasında da Milattan Sonra 2. yüzyıla ait çok sayıda Natatio'ya ait mermer parçalar tespit ediyoruz. Aynı zamanda bu parçaların onarımını da gün yüzüne çıkardıktan sonra gerçekleştirerek korunmasını sağlıyoruz'' ifadelerini kullandı.
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