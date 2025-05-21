Trambüs ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Malatya'da trambüs ile kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Malatya-Ankara karayolu Hava Lojmanları kavşağı mevkiinde kent merkezi istikametine seyir halinde olan trambüs ile aynı yöne seyreden kamyonet çarpıştı.
Kazada trambüste yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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