Trambüs ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Malatya'da trambüs ile kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Trambüs ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

-Ankara karayolu Hava Lojmanları kavşağı mevkiinde kent merkezi istikametine seyir halinde olan trambüs ile aynı yöne seyreden kamyonet çarpıştı.

Kazada trambüste yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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