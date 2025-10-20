Tramvay durağı yanında çadırda yaşayan kişi ölü bulundu
Eyüpsultan'da tramvay durağı yanındaki boş arazide çadırda yaşayan 53 yaşındaki kişi ölü bulundu.
İstanbul Eyüpsultan'da Vatan Tramvay Durağı'nın yanındaki boş arazide kaldığı öğrenilen Bahrettin Tunçbağ'ın hareketsiz şekilde yattığını farkeden çevredekiler ekiplere haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde çadırda hareketsiz bir şekilde yatarak bulunan Tunçbağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Tunçbağ'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ölüm nedenine ilişkin kesin sonuç, yapılacak otopsi sonrasında belli olacak. Öte yandan Bahrettin Tunçbağ'a daha önceden dilencilik suçundan para cezası kesildiği öğrenildi.
Tunçbağ'ın ölüm nedenine ilişkin inceleme sürüyor.
