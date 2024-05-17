Tramvay kazasında olay yeri keşfi

Eyüpsultan'da Alibeyköy Tramvay Durağı'nda 5 Aralık 2022'de meydana gelen kazaya ilişkin iddianameyi kabul eden İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesinin kararı doğrultusunda keşif gerçekleştirildi.



Hakim ve bilirkişi tarafından tramvay durağında yapılan keşifte, sanık ve mağdur avukatları ile Metro AŞ avukatı ve bazı mağdurlar da hazır bulundu.



Keşifte davanın tutuksuz sanığı vatman Semi Özcan ile kazada yaralanan Uzman Psikolog Hamza Ertürk, kazanın nasıl gerçekleştiğini anlattı.



Yapılan inceleme ve gözlemlerin ardından keşif tamamlandı.



Sanık Semi Özcan, 24 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.



MAĞDUR DOKTOR YAŞADIKLARINI ANLATTI

Davanın mağdurlarından Uzman Psikolog Hamza Ertürk, keşfin ardından basın mensuplarına olay günü yaşadıklarını anlattı.



Tramvayın duraktan hareket ettikten 20-30 saniye sonra büyük bir gürültüyle savrularak yoldan çıktığını belirten Ertürk, "Tramvay hiç hız kesmemişti. Her gün gidip geldiğim yol. Burası kavşak. Normalde kavşaklarda yavaşlarlar. Önü de açık olduğu için bir kör nokta yok. O gün yavaşlamadı, hatta daha hızlıydı. Süratinde bir anormallik vardı." diye konuştu.



Otobüse çarptıklarını tramvaydan inince gördüğünü anlatan Ertürk, "Sinyalizasyon arızasına dair bir anormallik olduğu söyleniyordu. Normalde sürücüye de kalmadan kavşaklarda otomatik yavaşlama sisteminin olması lazım. Yani burada yönetimsel bir hata da olabilir." dedi.



Vatman Semi Özcan ile aynı ambulansta hastaneye götürüldüğünü aktaran Ertürk, vatmana kazanın nasıl olduğunu sorduğunu, onun da "Hatırlamıyorum." diye cevap verdiğini dile getirdi.