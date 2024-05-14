Tramvay soruşturması tamamlandı: Vatmana 6 yıl 9 aya kadar hapis istemi

İstanbul Alibeyköy’de tramvay ile İETT otobüsünün karıştığı kaza sonucu 10’dan fazla kişinin yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Kırmızı ışıkta geçen vatmanın 6 yıl 9 aya kadar hapsi istendi.

Tramvay soruşturması tamamlandı: Vatmana 6 yıl 9 aya kadar hapis istemi

İstanbul’da 5 Aralık 2022’de Alibeyköy Cibali T5 hattına kayıtlı ile halk otobüsünün karıştığı kaza sonucu 10’dan fazla kişinin yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 10 kişi mağdur sıfatıyla yer alırken Semi Özcan şüpheli sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Özcan’ın kullandığı Alibeyköy Cibali T5 hattına kayıtlı tramvayın, Ünal K.'nın kullandığı halk otobüsüyle Namık Kemal Caddesi kesişiminde çarpıştığı ve şüpheli Özcan’ın kırmızı ışık kuralına uymaması ile kazanın meydana geldiği aktarıldı.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

3 mağdurun kırık olacak şekilde, 7 mağdurun ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığının belirtildiği iddianamede, dosyanın Uzlaştırma Bürosu’na gönderildiği ancak uzlaştırma müzakereleri sonucunda uzlaşmanın sağlanamadığı kaydedildi.

Ayrıca, şüpheli hakkında "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan takipsizlik kararı verildiği de öğrenildi.

6 YIL 9 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Semi Özcan’ın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 1 yıl 1 ay 15 günden 6 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

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