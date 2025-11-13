Tramvay yoluna giren aracı iterek çıkardılar

Eskişehir'de alkollü sürücü tramvay seferlerinin aksamasına neden oldu.

Olay gece saatlerinde İsmet İnönü 2 Bulvarı’nda meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halindeyki otomobil, sürücü Tamer T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yoluna girdi. Araçtan inen Tamer T., kendisine yardım etmeye giden polislere zorluk çıkarınca, Tepebaşı Polis Kontrol Merkezi’ne götürüldü. Bu sırada rayların üzerinde kalan otomobil nedeniyle tramvay seferleri yapılamadı.

OTOMOBİLİ İTTİLER

Çevrede toplanan vatandaşlar ile polislerin desteği ile otomobil, itilerek tramvay yolundan çıkarıldı. Araç daha sonra çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Tramvay seferleri re kısa bir süre sonra kaldığı yerden devam etti.

ALKOL TESTİNİ REDDETTİ

Bu arada alkollü olduğundan şüphelenilen sürücü alkolmetreye üflemeyi reddetti. Alkollü araç kullanmaktan hakkında işlem yapılan Tamer T.’nin ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, 26 bin 557 lira para cezası uygulandı.