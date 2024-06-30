Tramvay yolunda kadınların saç saça baş başa kavga

Antalya'da 3 genç kadın, yaşça kendilerinden büyük bir kadını tramvay yolunda saçlarından sürükleyip tekme, yumruk ve tokatlarla darp etti. Erkeklerin ayırmakta güçlük çektiği kavga görüntüleri sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

Tramvay yolunda kadınların saç saça baş başa kavga

, Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi tramvay yolu üzerinde yaşandı. 3 kadın, önce tartışıp sonra kavga etmeye başladı.

Sebebi öğrenilemeyen kavgada iki genç kadın, orta yaşlardaki bir kadınla saç saça baş başa kavga etti.

Birbirlerine yumruk, tekme, tokat atan, saçlarını çeken tarafları erkekler ayırmakta güçlük çekti. Bir ara ayrılan taraflar, ardından tekrar kavgaya tutuştu. Cep telefonu görüntülerine yansıyan kavga anları, sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

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