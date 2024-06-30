Tramvay yolunda kadınların saç saça baş başa kavga

Kavga, Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi tramvay yolu üzerinde yaşandı. 3 kadın, önce tartışıp sonra kavga etmeye başladı.

Sebebi öğrenilemeyen kavgada iki genç kadın, orta yaşlardaki bir kadınla saç saça baş başa kavga etti.

Birbirlerine yumruk, tekme, tokat atan, saçlarını çeken tarafları erkekler ayırmakta güçlük çekti. Bir ara ayrılan taraflar, ardından tekrar kavgaya tutuştu. Cep telefonu görüntülerine yansıyan kavga anları, sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.