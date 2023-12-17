Tramvay yolundaki direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü

Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi’nde meydana geldi.



Battal Berke Zegrek'in kullandığı otomobil, yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak savrulmaya başladı.

Savrulan araç, tramvay yolunun banketini aşarak direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis sevk ekibi sevk edildi. Kazada araç sürücü Battal Berke Zegrek ağır yaralı olarak kaldırıldığı, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Araçta yolcu olarak bulunan Cihat Zegrek, Kadir Eren Yaşar ve Nurhan Sena Gümüş de çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.