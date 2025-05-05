Tramvayda kadınlar arasında tekmeli, küfürlü yer kavgası

Eminönü'nde tramvayda kadın yolcular arasında yer tartışması kavgaya dönüştü. Birbirlerine küfür eden ve tekme atan kadınları diğer yolcular ayırdı.

Tramvayda kadınlar arasında tekmeli, küfürlü yer kavgası

Olay önceki gün öğle saatlerinde Eminönü'nde bir tramvayda meydana geldi. Tramvaydaki iki yolcu arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma, küfürlü ve tekmeli kavgaya döndü.

tramvaydaki diğer yolcular tarafından ayrılırken, kadınlardan birinin kavgayı ayıran kişiye de küfür ettiği görüldü.

Tramvayda kadınlar arasında tekmeli, küfürlü yer kavgası - 1
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