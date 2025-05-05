Tramvayda kadınlar arasında tekmeli, küfürlü yer kavgası

Olay önceki gün öğle saatlerinde Eminönü'nde bir tramvayda meydana geldi. Tramvaydaki iki kadın yolcu arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma, küfürlü ve tekmeli kavgaya döndü.

Kavga tramvaydaki diğer yolcular tarafından ayrılırken, kadınlardan birinin kavgayı ayıran kişiye de küfür ettiği görüldü.