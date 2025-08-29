Tramvayda taciz iddiası: Genç kadının fotoğraflarını çeken şahsa meydan dayağı

Samsun'da tramvayda genç bir kadının cep telefonu ile görüntülerini çektiği iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından dövülerek polise teslim edildi.

'un İlkadım ilçesinde içinde genç bir kadının cep telefonu ile fotoğraflarını çektiği iddia edilen 51 yaşındaki C.A., kadının tepkisi sonucu vatandaşlar tarafından dövülerek polise teslim edildi.

Genç kadının şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan C.A., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

