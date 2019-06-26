Sağlığa zararları bilimsel olarak kanıtlanmış trans yağlar konusunda Türkiye, mevzuat değişikliğine hazırlanıyor. 2017'de yürürlüğe giren mevcut uygulamada yağlar ve bunları içeren gıdalarda yüzde 2'den fazla trans yağ olması halinde bakanlığa bildirim zorunluluğu bulunuyor. Gıdalardaki trans yağ miktarını AB uygulamalarına yaklaştıracak bir mevzuat hazırlamayı hedefleyen Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve ilgili diğer kuruluşlardan görüş istedi.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre, trans yağlar, margarinler gibi sıvı yağların katı yağlara dönüştürülmesiyle ortaya çıkıyor. Yaygın olarak krakerler, kurabiye-kekler, dondurulmuş hamur işleri, pastane ürünleri (poğaçalar, tatlı-tuzlu hamur işleri), atıştırmalıklar, bazı margarinler, kahve kreması, bisküviler, pastaların üzerinde kullanılan şekerli karışımlar, bu yağlarla yapılan veya bu yağlarda kızartılan besinlerde bulunuyor. Toplam yağ içinde yüzde 0.5 gram altında ise düşük, yüzde iki gram üzerinde ise yüksek sayılıyor.

YENİ DÖNEM 31 ARALIK'TA BAŞLAYACAK



31 Aralık 2019 itibarıyla trans yağlarla ilgili yeni bir dönem başlayacak. Buna göre krakerler, kekler, kurabiyeler veya yağların üzerine "Trans yağ içermez/Trans yağ yoktur" ifadesinin yazılabilmesi için üründe bulunan toplam yağın 100 gramında bir gramdan az olması gerekiyor. Yine bu düzenlemeye göre bu miktar 2 gramın üzerindeyse vatandaşın kolaylıkla görüp okuyabileceği şekilde 'Trans yağ bulunur' ibaresi yazılacak. Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bu uygulamanın değişmesi için görüş gönderdi. Sağlık Bakanlığı görüş yazısında "Tüm gıdalar için endüstriyel trans yağ miktarının 100 gram toplam yağda iki gramın altında kalmasını istedi. Tarım ve Orman Bakanlığı ise öneriyi değerlendirmeye aldı.

