Bugün DAEŞ terör örgütünce Ankara Tren Garı önünde düzenlenen terör saldırısının 3. yıl dönümü.
Halkevleri Derneği, EMEP, AKA-DER, siyasi partiler, sendikalar ve dernekler tarafından bugün saat 10.04'te Ankara Tren Garı önünde anma töreni ve basın açıklaması yapılacak.
Etkinlik nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.HABERE GİT
Ankara'da 10 Ekim 2015 tarihinde “emek, barış, demokrasi” mitinginin toplanma yeri olan tren garı kavşağında canlı bomba saldırısı düzenlenmişti. DAEŞ terör örgütünce gerçekleştirilen saldırıda, 100 kişi hayatını kaybetmişti.
36 sanığın yargılandığı terör saldırısına ilişkin davada geçen ağustosta karar açıklanmış ve 9 sanık "kasten öldürmek" suçundan 100'er kez, "anayasayı ihlal" suçundan da birer kez olmak üzere 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.HABERE GİT