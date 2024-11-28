Tren garında yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde tren garında yakalanan, üst ve ev aramasında 150 gram bonzai ve 5 ecstacsy hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Tren garında yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Hasanefendi Mahallesi'ndeki tren garında S.G. (64) isimli şüpheli bir şahıs yakalandı.

Şüphelinin üst ve ev aramasında 3 parça halinde toplam 150 gram bonzai ve 5 ecstacsy hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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