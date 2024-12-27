Tren garlarında internet ücretsiz oluyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na ( TCDD ) ait tren garlarında ücretsiz internet dönemi başlıyor. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan geldi. Uraloğlu, TCDD bünyesinde dijitalleşme vizyonu doğrultusunda önemli bir adım attıklarını duyurdu. Bakan Uraloğlu, vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırmak ve demiryolu hizmetlerini modernize etmek amacıyla hayata geçirilen TCDD Wi-Fi Projesi kapsamında, gar ve istasyonlarda ücretsiz ve sınırsız internet hizmeti dönemini başlatacaklarını duyurdu. PİLOT UYGULAMA ANKARA VE ERYAMAN’DA BAŞLAYACAK Projenin ilk etapta Ankara Garı ve Eryaman YHT Garı’nda pilot olarak uygulanacağını belirten Bakan Uraloğlu, “Pilot uygulama sonuçlarının ardından bu hizmeti tüm gar ve istasyonlarımıza yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımız, bu modern altyapı sayesinde güvenli ve hızlı bir internet erişimine kavuşacak” dedi.

Bakan Uraloğlu, Ankara’da başlayacak hizmetin sırası ile Konya, Karaman, Eskişehir, Bilecik, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Halkalı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas garlarına yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini kaydetti.



Bakan Uraloğlu, projenin yalnızca internet erişimi sağlamaktan öte, TCDD garlarını sosyal yaşam alanlarına dönüştürme hedefini de taşıdığını ifade etti.



“Yolcularımız ve ziyaretçilerimiz, hızlı ve güvenli internet bağlantısıyla işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek.” diyen Uraloğlu, şöyle devam etti:



“Özellikle iş, eğitim ve seyahat planlamaları için büyük kolaylık sağlayacak bu uygulama ile garlarımızda bekleme sürelerini daha konforlu hale getirerek yolcularımızın bu alanlarda verimli vakit geçirmelerini amaçlıyoruz.



Dijitalleşen dünyaya ayak uyduruyor, ulaşım sektöründeki modernizasyon çalışmalarımızla vatandaşlarımız için en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz.”