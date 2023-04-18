Tren istasyonunda bayram yoğunluğu

Eskişehirli vatandaşlar okulların ara tatile girmesiyle birlikte erkenden bayram seyahatlerine başladı.

Ramazan bayramında akrabalarının yanına gitmek isteyen vatandaşlar, tren istasyonlarını doldurdu. Tatilin ve bayramın tadını çıkartmak isteyen insanlar, valizlerini ve ailelerini yanlarına alarak başka şehirlere yolculuk etti.