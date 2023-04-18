Tren istasyonunda bayram yoğunluğu

Bayrama sayılı günler kala, Eskişehir’de akraba ziyaretine gitmek isteyen vatandaşlar tren istasyonunda kalabalık oluşturdu.

Tren istasyonunda bayram yoğunluğu
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Eskişehirli vatandaşlar okulların ara tatile girmesiyle birlikte erkenden bayram seyahatlerine başladı.

Ramazan bayramında akrabalarının yanına gitmek isteyen vatandaşlar, tren istasyonlarını doldurdu. Tatilin ve bayramın tadını çıkartmak isteyen insanlar, valizlerini ve ailelerini yanlarına alarak başka şehirlere yolculuk etti.

Tren istasyonunda bayram yoğunluğu - 1

Okulların tatile girmesiyle birlikte çocukların başka şehirlere gidecekleri için heyecanlı oldukları görüldü.

1 HAFTA SÜRECEK

Bu sene Ramazan Bayramı 21-23 Nisan arasında kutlanacakken, okullardaki ikinci ara tatil 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak ve 1 hafta sürecek.

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