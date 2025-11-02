Tren istasyonunda şüpheli çanta paniği: Fünye ile patlatıldı

Salarya'nın Arifiye ilçesindeki tren istasyonunda bugün saat 16.00 sıralarında sahipsiz bir çanta görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Ekipler, geniş güvenlik önlemi alarak istasyonu boşalttı ve tren seferlerini geçici olarak durdurdu.

Bomba imha ekibi yapılan incelemenin ardından çantayı kontrollü şekilde fünye ile patlattı. Patlatılan çantadan herhangi bir patlayıcı madde çıkmadığı öğrenilirken, tren seferleri güvenlik kontrollerinin ardından yeniden başlatıldı.

Çantayı bırakan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.