Tren kamyona çarptı; 1 ölü, 3 yaralı

Çankırı'da yük treninin kamyona çarptığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tren kamyona çarptı; 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Ankara- kara yolu üzerindeki Ballıca mevkisinde meydana geldi.

Kara yoluna çıkmak isteyen Muharrem Uçar (50) idaresindeki kamyona, hemzemin geçitte yük treni çarptı.

Trenin çarpması ile su tankı yüklü kamyon devrildi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada kamyon şoförü ile kamyonda bulunan B.K. (18) ve makinistler B.O. ile A.Y. yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon şoförü Muharrem Uçar, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öne Çıkan Video

Yüksek nem oranına dikkat! Uzmanlar uyarıyor

TÜRKİYE HABERLERİ

20 bin 600 kişi sorgulandı, 43 kişi yakalandı

20 bin 600 kişi sorgulandı, 43 kişi yakalandı

Son depremler 15 Temmuz: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Son depremler 15 Temmuz: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Kent Meydanı, 15 Temmuz kutlamalarına hazır

Kent Meydanı, 15 Temmuz kutlamalarına hazır

15 Temmuz şehitleri, ‘Şehitler Abidesi'nde anıldı

15 Temmuz şehitleri, ‘Şehitler Abidesi'nde anıldı

Denize serinlemek için giren şahsın cansız bedeni bulundu

Denize serinlemek için giren şahsın cansız bedeni bulundu

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...