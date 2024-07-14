Tren kamyona çarptı; 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Çankırı kara yolu üzerindeki Ballıca mevkisinde meydana geldi.

Kara yoluna çıkmak isteyen Muharrem Uçar (50) idaresindeki kamyona, hemzemin geçitte yük treni çarptı.

Trenin çarpması ile su tankı yüklü kamyon devrildi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada kamyon şoförü ile kamyonda bulunan B.K. (18) ve makinistler B.O. ile A.Y. yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon şoförü Muharrem Uçar, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.