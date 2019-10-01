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Cumhuriyet Ekspresi treni 27 Ağustos 2009'da Eskişehir-Haydarpaşa seferini yaparken Bilecik'in Bozüyük ilçesi çıkışında raylar üzerinden geçen 'ekskavatör' adlı iş makinesi ile çarpıştı. Birinci vagonda seyahat eden beş yolcu can verdi. Yapılan soruşturmada makinistler kusursuz bulundu. Ekskavatörü kullanan Mehmet Sait Yılmaz, görüş mesafesi açısından yetersiz bir noktada raylardan geçirdiği için asli kusurlu, Yılmaz'ın bağlı olduğu firmadan dört yetkili ise etkili güvenlik önlemi almadıkları için tali kusurlu sayıldı. Beş kişiye 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan dava açıldı. Dava 2013 yılında bitti ve mahkeme TCDD'nin kusuru olabileceğini vurgulayarak suç duyurusunda bulundu.



"FURGON YOKTU”



Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz’ın haberine göre, Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyasında trende lokomotiften sonra gelen 'furgon' adlı emniyet vagonu bulunmuyordu. İlk vagona yolcu alınmıştı ve ölen tüm yolcular bu vagondaydı. Başsavcılık, TCDD'den sorumluların isimlerini istedi. TCDD, trenin teşkilinde gar müdür yardımcılığına vekalet eden İstasyon Şefi Adem Atik ve Tren Teşkil Memuru Ahmet Yılmaz'ın ismini bildirdi. Bu iki görevliye Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Avukatları Mehmet Ektaş ise mahkemeye dilekçe sunarak, tren teşkil memurlarının trenleri park sahasına veya hareket yoluna çekmekten sorumlu olduğunu, aslında Trenlerin Hazırlanması ve Trafiğine Ait Yönetmelik'i hazırlayanların yargılanması gerektiğini ifade etti. Mahkeme de TCDD'den bilgi isteyip sanıkların rolünü sordu. TCDD'den 12 Eylül'de verilen yaıitta, "Bu yönetmelik ve tarifenin hazırlanmasında sanıklar; hazırlayan, onaylayan ve uygulamaya koyan kişiler değillerdir" denildi.



Ektaş, "TCDD mahkemeye, bu kişilerin yargılanan işle ilgili görevinin olmadığıni belirtti. Madem sorumlulukları yoktu, neden isimlerini verdiniz? Gerçek sorumluları yargıdan mi kaçırmaya çalışıyorlar" dedi.

