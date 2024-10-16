Trendyol yurtdışındaki yeni ofisini Bakü’de açtı

Trendyol, Bakü’de gerçekleşen ve bölgenin en önemli inovasyon zirvesi InMerge Innovation Summit’in geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ana destekçileri arasında yer aldı.

Trendyol Grubu CEO’su Erdem İnan’ın açılış konuşmacıları arasında bulunduğu InMerge Innovation Summit, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, PASHA Holding CEO’su Celal Gasimov, Youtube’un kurucularından Steve Chen gibi önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Trendyol Grubu Uluslararası Büyümeden Sorumlu Başkanı İrem Çağrı Yılandil, zirvenin ikinci gününde gerçekleşen “E-Ticaret Platformlarının Dönüşümü: Değişen Tüketici Davranışlarına Uyum Sağlamak” başlıklı panelde konuşmacı olarak yer aldı.



Trendyol’un Bakü’deki ofisinin açılışı ve InMerge Innovation Summit kapsamında, Bakü’de basın mensuplarıyla bir araya gelen Trendyol Grubu CEO’su Erdem İnan, Trendyol’un Azerbaycan yolculuğunu, pazardaki yeni hedeflerini ve yurt dışı açılım ve e-ihracat planlarını değerlendirdi.

Bakü ofis açılışı ile birlikte Trendyol’un yurt dışı açılım stratejisi kapsamında önemli bir kilometre taşına daha imza attıklarını söyleyen İnan; “Türk KOBİ’lerimizin ürettiği ‘Made in Türkiye’ etiketli ürünler sayesinde, Azerbaycan’da hedeflerimizin de üzerinde sonuçlar alıyoruz. Son 1 yılda işletmelerimiz, 10 milyondan fazla sipariş ile 30 milyon ürünü Azerbaycan’a ulaştırdı. Günde 40 bin paket ürün Azerbaycan’a gönderiliyor. Bölgede hem teknolojik hem de fiziki yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz. 2028 yılında Azerbaycan için hedefimiz 60 milyon adet sipariş, 3 milyon müşteri ve 1 milyar dolarlık ticaret hacmi” şeklinde konuştu.



“Azerbaycan nüfusunun yüzde 20’si Trendyol müşterisi”



Bakü ofisi ile birlikte Azerbaycan hedeflerini büyüttüklerini belirten İnan, “Trendyol’u küresel ticarette global bir oyuncu haline getiren uluslararası yolculuğumuzda Azerbaycan, Almanya’nın ardından giriş yaptığımız ikinci pazar olmuştu. Mayıs 2023’ten bu yana faaliyet yürüttüğümüz Azerbaycan’da, ilk günden bu yana evimizde hissettik. Türkiye’de olduğu gibi bu pazarda da müşterilerimizle gönül bağı kurmuş durumdayız. Kısa süre içinde Azerbaycan’ın en çok indirilen platformu olmayı başardık. 10 milyon nüfuslu Azerbaycan’da 1.5 yılda 2 milyon müşteriye ulaştık. Bir diğer deyişle nüfusun yüzde 20’sini Trendyol müşterisi yaptık. Bu başarıya da Türk satıcıları ve onların kaliteli ‘Made in Türkiye’ ürünleriyle ulaştık. Bakü ofisimiz, Azerbaycan’da daha fazla derinleşmemize, pazarın potansiyelini en iyi şekilde açığa çıkarmamıza büyük katkı sağlayacak” dedi.



Yeni ofis ve yatırımlarla büyüme hedefi



Azerbaycan’da e-ticaretin sürekli geliştiğini, Bakü ofisiyle birlikte bu ülkedeki e-ticaret sektörünü daha da büyütmeyi hedeflediklerini söyleyen İnan, ülkedeki gelecek planları hakkında ise şunları söyledi: “Yeni ofisimiz ile iş birliklerini geliştirmeye, etki alanımızı genişletmeye odaklanacağız. Üreticilerimiz, esnaf ve KOBİ’lerimizle birlikte buradaki yatırımlarımıza devam edip operasyonlarımızı genişletmeyi sürdüreceğiz. Müşteri deneyimini artıran yatırımlarımız ve uygulamalarımızla Azerbaycan’daki performansımızı daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz.”

