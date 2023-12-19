Trenle selfie çekerken ölümden döndü

Adana'da tren raylarında selfie çeken kadınlardan birinin koluna tren çarptı.

Trenle selfie çekerken ölümden döndü

'da bir kişi selfie çekerken ölümden döndü.

Olay, önceki gün Pozantı ilçesinin doğal güzellikleriyle ünlü Belemedik Tabiat Parkı'nda meydana geldi.

Bir grup amatör fotoğrafçı, sonbahar manzarası çekmek için parkta gezintiye çıktı.

Tarihi tren tünellerinden geçen kadın fotoğrafçılar, arkalarına yaklaşan bir trenin önünde hemzemin geçitte selfie yapmaya karar verdi.

El işareti yapıp gülerek poz veren 3 kadından biri mesafeyi iyi hesaplayamayınca tren kadının bileğine çarptı.

Olası faciadan dönülen olayda kadınlar kahkaha attı. 

FOTOĞRAFÇILARA UYARDI

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, son zamanlarda buna benzer kazaların çok fazla yaşandığını belirterek, fotoğrafçıları uyardı. Başkan Çay, Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) yetkilileriyle önlem almaya hazırlandıklarını belirtti.

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