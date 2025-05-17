Treyler silobas tarlaya devrildi

Edirne Lalapaşa yolunda A.E.'nin kullandığı treyler silobas TIR aracı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.



Sürücü A.E., meydana gelen kazada yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan sürücü A.E. hastaneye kaldırıldı.



Tarlaya devrilen çimento dolu silobas treyler TIR, olay yerine çağrılan vinçlerin yardımıyla kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.