Triportör devrildi: 3 yaralı

Fethiye- Burdur yolunda meydana gelen kazada Burdur Devlet Hastanesi'ne gitmekte olan Ali K. (81) yönetimindeki üç tekerlekli motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşak içerisine devrildi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ali K. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ulviye K. (67) ve Nurfil A. (65) yaralandı. Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.