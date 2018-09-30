Ege kıyılarında beklenen tropik fırtına yön değiştirdi, Bu kez hedefi Kuzey Ege ve Batı Marmara oldu.



Atina'nin ardından Ege kıyılarına gelmesi beklenen tropik fırtınanın özellikle İzmir, Aydın ve Muğla'da etkili olacağı tahmin ediliyordu. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, fırtınanın hedef değiştirdiğini açikladı.



Uzmanlara göre Muğla, Aydın ve İzmir için riskli durum ortadan kalktı. Ancak yine de Ege Denizi açıklarında rüzgarın hızının saatte 100 km, yağışın ise metrekareye 100 kilogramın üzerinde olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tropik fırtınanin yeni hedefi olarak Edirne ve Çanakkale'yi işaret etti. Bölgede hem yağış hem de şiddetli rüzgar bekleniyor.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, ani su basması riskine karşı hazırlıklı olunmasını, mümkün olduğunca bodrum ve alt katlardan uzak durulması konusunda uyardı.



AFAD ayrıca, su taşkınında yürünmemesini ve araç kullanılmamasını da vurguladı.

