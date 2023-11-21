TRT 1 FREKANS AYARLARI: TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır, kaçıncı kanalda? TRT frekans uydu bilgisi

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek. Cardiff City Stadı'nda oynanacak maç TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak. İşte, TRT frekans uydu bilgisi...
TRT 1 TÜRKİYE GALLER MAÇI FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?
Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC
TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6
TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6
Digiturk D-Smart Tivibu Kablo TV Analog Kablo TV Turkcell TV+
- - - 900 S04 -
TRT 1 UYDU BİLGİSİ (KAÇINCI SIRADA?)
ORTAM PLATFORM YAYIN TÜRÜ KAPSAMA FREKANS (MHZ) KANAL SIRA NUMARASI SR FC PAKET
Türksat 4A Uydusu (42°E) Türksat HD Türkiye-Orta Asya 11958 27500 5/6 TRT Paketi
Türksat 3A Uydusu (42°E) Türksat SD Türkiye-Orta Asya 11096 30000 5/6 TRT Paketi
Türksat 2A Uydusu (42°E) Türksat SD Türkiye-Avrupa 11919 24444 3/4 TRT Paketi
Türksat 3A Uydusu (42°E) Türksat HD Türkiye-Avrupa 11054 30000 3/4 TRT HD Paketi
Eutelsat W3A Uydusu (7°E) Türksat SD Türkiye-Avrupa 11492 30000 3/4 Digiturk
Eutelsat W3A Uydusu (7°E) Türksat HD Türkiye-Avrupa 10928 30000 5/6 Digiturk
Galaxy19 (97°W)(8 Saat Gecikmeli) Skynet Stream SD Kuzey Amerika 11960-11867
Karasal TRT Vericiler SD Türkiye
Digiturk Digiturk SD Türkiye-Avrupa Kanal 23
Digiturk Digiturk HD Türkiye-Avrupa Kanal 323
D-Smart D-Smart SD Türkiye-Avrupa Kanal 426
D-Smart D-Smart HD Türkiye-Avrupa Kanal 26
Dijital Kablo Kablo TV SD Türkiye Kanal 900
Dijital Kablo Kablo TV HD Türkiye Kanal 22
Analog Kablo Türksat SD Türkiye Kanal2S 04
Iptv Tivibu SD Türkiye Kanal 22
Iptv Tivibu HD Türkiye Kanal 9
Iptv GizzMedia SD Avrupa
Iptv AtaLine SD Hollanda
Webtv TRT Sitesi SD Web Ağı
Webtv Tivibu SD Web Ağı
Mobil TV GSM, Mobil Platformlar SD Gsm Ağı
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