TRT 1 şifreli kanal nasıl açılır? TRT 1 maç frekansı nasıl ayarlanır? İşte TRT şifre sorunu çözümü

EURO 2024'te son 16 maçları heyecanı devam ediyor. Mücadeleler TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler şifre sorunu ile karşılaşabiliyor. Bu sorunun çözümü ise oldukça basit. Peki, TRT 1 şifreli kanal nasıl açılır?

TRT 1 şifreli kanal nasıl açılır? TRT 1 maç frekansı nasıl ayarlanır? İşte TRT şifre sorunu çözümü

UEFA tarafından uygulanan uluslararası yayın hakları sınırlılık politikasına göre dünyadaki tüm resmi yayıncılar, ülke sınırlarını aşan frekanslarını maçları esnasında şifreliyor. TRT 1 Uydu Frekans Bilgileri güncelledikten sonra karşılaşmalar kesintisiz ve şifresiz olarak izlenebilecek. EURO 2024 TRT 1 frekans ayarı televizyonun uydu alıcısının ayarlar veya kurulum menüsü üzerinden gerçekleştirilebilir.

TRT 1 FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

Kurulum menüsüne giriş yapan izleyiciler, tek kanal arama menüsüne giriş yaparak uydu alanına “ "Türksat 42° E" ve Türksat Ankara Paket “ seçerek şebekede ara kısmını açık duruma getiriyor.

İkinci bir yöntem olarak TRT 1 frekans güncellemesi manuel olarak kumanda üzerinden gerçekleştirebilir. Televizyondan ayarlar bölümüne giriş yapılır ve ardından menüden “ TP Ekle” seçeneği işaretlenerek ayarlar veya kanala ayarları bölümünden “ TP Ekle” seçeneği seçilerek mavi tuşa basılır ve TP ekleme ekranına geçilir.

TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

EURO 2024 maçları için güncel TRT 1 uydu frekans bilgileri şu şekilde;

Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
FEC: ¾

Frekans ayarlama işlemi tamamlandıktan sonra kumanda üzerinden “ Okey” tuşuna basarak frekansı kaydedebilirsiniz. Yeni eklenen kanallar genellikle kanal listesinin sonuna eklenir. Kanal listesi üzerinden TRT 1 HD’yi bularak maçları takip edebilirsiniz.

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