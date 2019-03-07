Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Yönetim Kuruluna ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, TRT Yönetim Kurulu üyeliklerine Osman Urgun ve Erkan Durdu atandı.
Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.
TRT atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Anadolu AjansıTürkiye
TRT Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamalara ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Yönetim Kuruluna ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.