TRT film platosunda yangın

Çekmeköy'de yer alan TRT'nin film platosunda yangın paniğe neden oldu.

Yangın ihbarının ardından Çekmeköy başta olmak üzere çevre ilçelerden de destek ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Yangının tamamen söndürülmesi için bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bilgisine ulaşıldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.