TRT Genel Müdürlüğüne yeniden Zahid Sobacı atandı

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkan ve üyeliklerine ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan atama kararı ile birlikte, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, TRT Genel Müdürlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı atandı.

Hale Kaplan, Meryem İlayda Atlas Çetin, Prof. Dr. Özer Köseoğlu, Büşra Karaduman Aktuna, Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, Prof. Dr. Ramazan Yıldırım, Doç. Dr. Oğuz Güner ise TRT Yönetim Kurulu Üyeliklerine getirildi.