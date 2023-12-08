TRT Genel Müdürü Sobacı: "Dünyanın zihnindeki ablukalar kalkmalı"

TRT’nin dünya gündemine yön veren organizasyonu TRT World Forum, “Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler” teması ile 8-9 Aralık tarihlerinde İstanbul’da başladı. Forum’un açılış konuşmasını yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, “TRT World Forum, politika yapıcılar, gazeteciler, akademisyenler, alanında uzman isimler, kamu ve özel sektör temsilcileri ile bölgesel ve küresel meselelerin derinlikli tartışıldığı, çözüm önerilerinin dikkatlere sunulduğu, anlayış zeminini güçlendiren uluslararası bir platformdur. Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı olması hasebiyle, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu, değerlerimizi, büyük Türkiye mücadelemizi anlattığımız özel bir oturum ile etkinliğimiz başlayacak,” ifadelerini kullandı.



“FORUMUMUZDA GIDA, SU VE ENERJİ GÜVENLİĞİNDEN YAPAY ZEKAYA PEK ÇOK MESELEYİ ÖNÜMÜZDEKİ İKİ GÜN BOYUNCA DEĞERLENDİRECEK; TESPİT VE YOL HARİTALARI ORTAYA KOYACAĞIZ”



Forum’un ilk oturumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye’nin savunma sanayii başta olmak üzere her alanda elde ettiği kazanımların, sergilediği insani ve ahlaki duruşun, izlenen şahsiyetli politikaların ve herkes için daha adil bir dünya tasavvurunun tartışılacağını belirten TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Türkiye’yi anlamak; bölgesel ve küresel meselelerin adil, insani ve ahlaki çözümüne açılan yolları anlamak demektir. Forumumuzda gıda, su ve enerji güvenliğinden yapay zekaya; insani krizlerden küresel ekonomiye pek çok meseleyi önümüzdeki iki gün boyunca değerlendirecek; tespit ve yol haritaları ortaya koyacağız. Afrika’dan Amerika’ya, Asya’dan Ortadoğu’ya bölgesel ve küresel düzeyde mevcut ahvalin fotoğrafını çekeceğiz. Elbette, Gazze özel oturumumuz, bu yılki forumumuzda çok önemli bir yer ihtiva ediyor. İsrail’in gerçekleştirdiği vahşeti, on yıllardır Filistin topraklarında süren mezalimi, bir kez daha uluslararası camianın vicdanına sunacağız. Nitekim, dünyanın çok acı bir insani sınamadan yine başarısızlıkla geçtiğine şahit oluyoruz.”



Uluslararası medyanın, İsrail katliamlarını meşrulaştırmaya çalıştığını belirten Sobacı, “İsrail 7 Ekim’den beri, Gazze halkına yönelik topyekûn bir soykırım gerçekleştiriyor. Bebek, çocuk, kadın, hasta tanımaksızın; kutsal mekanları, hastaneleri, okulları, mülteci kamplarını yerle bir ederek insanlık suçu işliyor. Şunu açıkça ifade etmeliyim ki, zulümden yana tavır alan ülkelerin arkasına saklandıkları sözde evrensel değerlerden ve kavramlardan kan damlıyor. Böyle bir katliama ‘rıza üretmeye’ çalışanlar unutmamalıdır ki; ‘katilden kurban, kurbandan katil üretilemez’,” ifadelerini kullandı.



“PEK ÇOK ÜLKEDEN İNSAN, GAZZE’NİN GERÇEKLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TRT VE TÜRKİYE’NİN YAYINLARINI İZLİYOR”



Türkiye’nin kamu yayıncısı olan TRT’nin, TRT World Forum gibi küresel markaya dönüşen uluslararası etkinliklerle, uluslararası yayın ve yapım alanında, daha adil bir temsil imkânı için büyük çaba sarf ettiğinin altını çizen TRT Genel Müdürü Sobacı, şu şekilde devam etti: “Filtrelerle değil adil bir vizörden dünyanın tamamına bakıyor; güçlü-zayıf ayrımı gözetmeksizin hakkaniyet ilkesinden hareketle habercilik ve yayın yapıyoruz. Ulusal ve uluslararası tüm kanallarımızda, dijital platformlarımızda ve içeriklerimizde dünyada yok sayılan milyarlarca insanın sesi olma gayemizi en önde tutuyoruz. Mazlumların hakkını ve iddiasını duyurmak için ‘güçlü yayın, güçlü etki’ vizyonumuzla dünyanın dört bir yanına ulaşıyoruz. Çünkü artık; ‘dünyanın zihnindeki ablukaların kalkması’ gerektiğine inanıyoruz.”



Günümüzde pek çok ülkeden insanın Gazze’nin gerçeklerini öğrenmek için TRT ve Türkiye’nin yayınlarını izlediğinin altını çizen Sobacı, “tarihin karanlık sayfasında yer almak istemeyen vicdanlı insanlar Türkiye’nin sesinden ve duruşundan güç alıyor,” ifadelerini kullandı.

“HER ZAMAN ZULME KALKAN OLAN, MAZLUMUN YANINDA DURAN BİR TÜRKİYE VAR”



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın barışın tesisi için tüm enstrümanlarla mücadele verdiği ve duruşuyla insanlığın onurunu koruduğunu belirten Sobacı, “Bu bağlamda, bu etkinliği dünyanın vicdani sesi olan Türkiye’de gerçekleştiriyoruz. Biliniz ki, fikirlerinizi paylaştığınız yer, insani gayretleriyle nam salmış Türkiye’dir. Bir buçuk ay önce cumhuriyetinin yüzüncü yılını kutlamış; bin yıldır bu coğrafyada esenlik için çaba sarf etmiş; gücünü, teknolojisini, iradesini hep mazlumdan yana kullanmış bir ülkedir. Her zaman zulme kalkan olan, mazlumun yanında duran bir Türkiye var. ‘Evrensel değerler’ diye pazarladıkları putları, işin ucu kendilerine ve çıkarlarına dokununca kendi elleriyle yiyenleri, iki yüzlülükleriyle yüzleştiren bir Türkiye var. Biz, Cemil Meriç’in ifade ettiği ‘Zulüm karşısında tarafsızlık namussuzluktur’ düsturuna inanıyoruz.”



Konuşmasını, “Bu anlayışla TRT olarak gerek televizyon gerek dijital kanallarımız gerekse TRT World Forum gibi uluslararası platformlarımızda Filistin’deki İsrail zulmünü anlatmaktan bir an olsun geri durmayacağız,” şeklinde tamamlayan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından katılımcılara TRT World Forum’a ve dünyanın geleceğine yapacakları katkılar için teşekkür etti.