TRT Genel Müdürü Sobacı: “Türkiye Yüzyılı’nın Medya Cephesinde Taşıdığımız Sorumluluğun Farkındayız”

TRT World Forum 2025, farklı coğrafyalardan binlerce konuk ve 150’ye yakın konuşmacının katılımı ile ilk gününde devam ediyor. 2017 yılından bu yana düzenlenen her forumun açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıyla başlayan dokuzuncu TRT World Forum’un ilk gününde, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



TRT Genel Müdürü Sobacı: “Daha adil küresel bir yeniden kurulum, artık bir tercih değil, ertelenemez bir zorunluluktur.”



Forumda, iki gün boyunca dünyadaki çoklu krizlerin, eş zamanlı dönüşümlerin masaya yatırılacağını belirten TRT Genel Müdürü Sobacı, TRT World Forum’un bu yılki temasının günümüz dünyasının ahvalini yansıtır nitelikte olduğunu belirtti.



“Bugün gelinen noktada, dünya kamuoyları nezdinde derin bir meşruiyet krizi yaşayan, adaleti tesis edemeyen, gücü ahlakın önüne koyan, hesap verebilirlikten uzak ve sorunlara çözüm üretemeyen bir uluslararası sistemle karşı karşıyayız. Dünya, böylesi bir sistemin içinde yönünü aramaktadır. Böylesi bir tabloda çözüm, bu sistemi yeniden kuracak bir vizyon ve irade ortaya koymaktır,” ifadelerini kullanan Sobacı, daha adil küresel bir yeniden kurulumun artık bir tercih değil, ertelenemez bir zorunluluk olduğunu belirtti.



“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘küresel barış vizyonu’ ile Türkiye, denklemleri değiştiren bir aktör olarak ortaya çıkmaktadır.”



Türkiye’nin son 23 yılda, dünyanın geleceğine yön verebilecek bir oyun kurucu haline geldiğini belirten Sobacı, “Tam da bu noktada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘küresel barış vizyonu’ ve diplomatik girişimleriyle, Türkiye denklemleri değiştiren bir aktör olarak ortaya çıkmaktadır. Çatışma karşısında diplomasiyi, ihtilaf karşısında uzlaşıyı, zulüm karşısında adaleti, kaos karşısında düzeni öne çıkaran Türkiye, Zat-ı Devletleri’nin liderliğinde küresel yeniden kurulum sürecinde dönüştürücü bir rol üstlenmektedir. Bir yandan kendi hak ve menfaatlerini korurken, diğer yandan insanlığa daha adil bir dünyanın reçetesini sunmakta; haklıya hakkını teslim eden, haksıza da haddini bildiren bir duruş sergilemektedir. Bu duruşun yakın dönemdeki en somut örneği, hiç kuşkusuz Gazze’dir,” şeklinde konuştu.



İsrail’in tam iki yıl boyunca Gazze’de sürdürdüğü soykırım meşrulaştırılmaya çalışılırken, Türkiye’nin adaletin sesi olduğu ifadelerini kullanan Sobacı, “Sessizlik duvarları örülmek istenirken, Sayın Cumhurbaşkanımız kelimelere cesaret yüklemiştir. Ülkemizin, Suriye’deki iç savaş boyunca hak ve hakikatten yana duruşu ise, bir onur belgesi niteliğindedir. Bugün Türkiye, sahadaki varlığıyla, Suriye’de kapsayıcı bir düzenin kurulmasına ve istikrarsızlaştırıcı aktörlerin sınırlandırılmasına güçlü bir katkı sunmaktadır. Yalnızca Gazze ve Suriye’de değil, uzak yakın demeden tüm insani krizler ve çatışmalarda arabuluculuk eden Türkiye, eski düzenin yerine yeni gerçekleri yerleştirmiştir,” dedi.



“Ülkemizin uluslararası alandaki insani, ahlaki ve stratejik duruşuna, yayıncılık alanında güç katmak bizim en temel görevimizdir.”



TRT’nin televizyon ve radyo kanallarından dijital haber platformlarına, dizi ve belgesellerden uluslararası stratejik medya zirvelerine kadar ulaşan küresel yayın ağıyla uluslararası sistemin yeniden kurulum sürecine katkı sunmaya çalıştığını belirten TRT Genel Müdürü Sobacı, “TRT olarak, Türkiye Yüzyılı’nın medya cephesinde taşıdığımız sorumluluğun farkındayız. Bu sorumluluk çerçevesinde, ülkemizin uluslararası alandaki insani, ahlaki ve stratejik duruşuna, yayıncılık alanında güç katmak bizim en temel görevimizdir,” ifadeleri ile konuşmasını sonlandırarak TRT World Forum’un küresel yeniden kurulum sürecine katkı sunmasını temennilerini iletti.



TRT’nin dünya liderlerini bir araya getiren organizasyonu TRT World Forum, 31 Ekim – 1 Kasım 2025 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşiyor. Geleneksel hale gelen ve bu sene dokuzuncusu gerçekleştirilen organizasyona yerli ve yabancı siyaset yapıcılar, iş insanları, akademisyenler, gazeteciler katıldı.



Forumun ilk gününde tartışılacak başlıklar arasında, “Stratejik Özerkliğin İnşası: Türkiye ve Küresel Savunma Paradigması”, “Suriye’nin Yeni Şafağı: Yeniden İnşa ve İstikrar için Bir Yol Haritası”, “Çatışan Gelecekler: Doğu Afrika’da Çatışma ve Uzlaşı”, “Mağduriyetten Dirence: Gazze’de Adalete Giden Yol” yer alıyor.



Norveçli sanatçı Vibeke Harper, Forum süresince devam edecek enstalasyonuyla etkinliğe anlamlı bir katkı sunuyor. Sanatçının performansında, ziyaretçiler İsrail saldırılarında yaşamını yitiren 18–20 yaş aralığındaki 3.925 gencin isimlerini kırmızı kâğıtlara yazarak duvara asacak; böylece kolektif bir anı ve farkındalık alanı oluşturulacak.

