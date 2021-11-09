TRT payı nedir, ne kadar kesilir? (Enerji fonu kesintisi nedir?)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından elektrik faturalarında yer alan TRT payı ve enerji fonu kesintilerinin artık faturalardan kesilmeyeceğini duyurdu.

Erdoğan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın cebinden ilave meblağın çıkmasını önledik. Her vatandaşımıza yıllık 1500 TL'nin üzerinde enerji desteği vermiş olduk. Önümüzdeki dönemde TRT payı ile enerji fonu kesintilerini almama kararı aldık" diye konuştu.

ELEKTRİK FATURASI TRT PAYI NEDİR?



Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun giderlerinin karşılanabilmesi için elektrik faturalarında TRT payı isimli bir bedel yer almaktaydı. TRT payı, faturada yer alan enerji tüketimi bedelinin yüzde 2’sine tekabül eder.

Her iki kesintinin sona ermesiyle vatandaş, her 100 TL’lik bir elektrik tüketim bedeli üzerinde 3.25 TL daha az ödeyecek.

ENERJİ FONU KESİNTİSİ NE KADAR?



3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun uyarınca, aktif enerji tüketim tutarı üzerinden yüzde 0,7 oranında alınan bedeldir. (1 Ocak 2021 tarihi öncesi Enerji Fonu oranı aktif enerji tüketim tutarı üzerinden yüzde 1 olarak alınmaktaydı.)



ELEKTRİK ENERJİ FONU NEDİR?



Türkiye’de nüfus ve elektrik tüketimi her geçen yıl arttığı için altyapı ihtiyacı da aynı hızda artmaktadır. Bu nedenle elektrik altyapı yatırımlarının karşılanabilmesi için tüm kullanıcılardan elektrik enerji fonu ücreti tahsil edilmektedir. Bu oran enerji tüketim bedelinin yüzde 0,7’si üzerinden hesaplanmaktadır.



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