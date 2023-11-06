TRT World Citizen “Humanitarian Film Festival” Ödülleri Sahiplerini Buldu

TRT’nin küresel insani sorunlara ışık tutmayı hedefleyen kısa film festivali TRT World Citizen “Humanitarian Film Festival” 5 Kasım Pazar günü Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Bu sene beşincisi düzenlenen ve merkezine insanı alarak savaş, çatışma, kadın hakları, göçmen krizi, iklim değişikliği ve çevre kirliliği, açlık, kıtlık, evsizlik ve yoksulluk gibi farklı konulara odaklanan festivaldeki kazanan filmlere ödüller, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı tarafından verildi.



TRT Genel Müdürü Sobacı: “Dünyanın zihnindeki ablukayı kaldırmak zorundayız”

Festivalde, TRT Özel Ödülü’nü Filistin asıllı yönetmen Ahmad Saleh’in “Night” isimli filmine takdim eden TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, etkinlikte katılım gösteren tüm yapımcı ve yönetmenlere teşekkürlerini iletti.

Sobacı, TRT World Citizen “Humanitarian Film Festival”in, TRT’nin “insanı merkeze alan” anlayışının bir sonucu olduğunun altını çizdi.

Feryatları duyulmayan insanların hikayesini duyurmak zorunda olduklarını ve bu sene yönetmen Ahmad Saleh’in, Filistin’de yaşanan dramı anlattığı filmi “Night”a verilen “TRT Özel Ödülü”nün de TRT’nin bu misyonunun bir göstergesi olduğunu belirten Sobacı, “İsrail 7 Ekim’den beri, Gazze halkına yönelik topyekûn bir katliam gerçekleştiriyor. Bebek, çocuk, kadın, hasta tanımaksızın; hastaneleri, kutsal mekanları, okulları, mülteci kamplarını yerle bir ederek insanlık suçu işliyor. Batı, Gazze için sokaklara dökülen vicdanlı vatandaşlarını engellemeye, susturmaya çalışırken; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, meydanlarda milletiyle birlikte adaleti haykırıyor, barışın tesisi için tüm enstrümanlarla mücadele veriyor ve duruşuyla insanlığın onurunu koruyor,” şeklinde konuştu.



TRT World Citizen “Humanitarian Film Festival” projesinin öneminden bahseden Sobacı, “On yıllardır, hayali kahramanlar, sözde haklılıklar ve birtakım kavramlar tek merkezden üretildi; bir evrensel değerler setiymişçesine karşımıza koyuldu. Şimdi dünyanın zihnindeki ablukayı kaldırmak zorundayız. Ve burada, iş bizlere, iş sizlere düşüyor.” dedi.



TRT Genel Müdürü Sobacı, katılımcılara TRT’nin yayıncılıktaki pozisyonunu anlatarak konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Türkiye’nin kamu yayıncısı olarak, tüm televizyon ve radyo kanallarımız, dijital haber platformlarımız, mobil uygulamalarımız, uluslararası dijital platformumuz ‘tabii’ ve etkinliklerimizde, insanı merkeze alan bir anlayış benimsiyoruz. Bu bağlamda, Humanitarian Film Festival’ini, dünyanın vicdani sesi olan Türkiye’de gerçekleştirmekten ve insani meselelere odaklanan sizleri, ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduğumu tekraren belirtmek isterim. Biliniz ki, eserlerinizi paylaştığınız yer, insani gayretleriyle nam salmış Türkiye’dir. Bir hafta önce Cumhuriyet’inin yüzüncü yılını kutlamış; bin yıldır bu coğrafyada esenlik için çaba sarf etmiş; gücünü, teknolojisini, iradesini hep mazlumdan yana kullanmış bir ülkedesiniz.”



İletişim Başkanı Altun: “Acı ve çaresizlik içindeki milyonlarca insana, sanatın gücüyle dikkat çeken bu festivali son derece kıymetli buluyorum”

TRT World Citizen Humanitarian Film Festival Birincilik Ödülü ve İklim Farkındalığı Ödülü’nü takdim eden İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, “TRT'nin son yıllarda ‘özü sözü insan’ diyerek sürdürdüğü insan odaklı yayıncılık politikasının en anlamlı tezahürlerinden birisi olan bu festivalin, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm dünyanın ekonomik krizler, salgınlar, kıtlık, iklim değişikliği ve süregiden çatışmalar nedeniyle son derece kritik bir eşikten geçtiği günümüzde, acı ve çaresizlik içindeki milyonlarca insana, sanatın gücüyle dikkat çeken bu festivali son derece kıymetli buluyorum,” şeklinde konuştu.



“İnsani krizlere karşı bizi harekete geçirecek esas şey, rakamlara indirgenmiş ya da kategorize edilmiş trajediler değil; bu tür acıları ve bu acıları yaşayanların hayatını tek tek anlayabilmektir.” diyen Altun, TRT World Citizen “Humanitarian Film Festival”in bu sorumluluğun ifasını yüklendiğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ülkemizin küresel barış ve istikrar için sorumluluk almaktan asla kaçınmayan anlayışını ve bu konudaki hassasiyetlerini, kamu yayıncımız TRT'nin, kendi faaliyet sahasına başarıyla taşıması bizler için son derece memnuniyet vericidir. TRT World Citizen Humanitarian Film Festivali de Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetinin kurumsal tezahürlerinden birisi olarak öne çıkmıştır.”



Festivalin “TRT Özel Ödülü” Filistinli yönetmen Ahmad Saleh’e verildi

Festivalde, film gösterimlerinin yanı sıra, festivalin jüri başkanı Derviş Zaim, jüri üyelerinden Ismaël Ferroukhi, Suat Köçer, Vuslat Saraçoğlu ve Reshad Strik’in katılımıyla “Film Yapımcılığı Paneli” ve oyuncu Pelin Karahan’ın katılımıyla “Oyunculuk Atölyesi” düzenlendi.

Türkiye, İran, Almanya, Filistin, İtalya, Ürdün, Kosova, Pakistan, Macaristan ve Yeni Zelanda gibi çeşitli ülkelerden 370’den fazla filmin başvurduğu ve 12 filmin gösteriminin yapıldığı festivalde, En İyi Film, En İyi İkinci Film, En İyi Üçüncü Film, İklim Farkındalığı Özel Ödülü ve TRT Özel Ödülü olmak üzere beş ödül verildi. TRT Özel Ödülü ise Filistin asıllı yönetmen Ahmad Saleh’in “Night” isimli filmine takdim edildi. Dereceye giren eserler ise şu şekilde;



⦁ Birincilik Ödülü: “Branka”, Ákos K. Kovács (Macaristan)

⦁ İkincilik Ödülü: “Split Ends”, Alireza Kazemipour (İran)

⦁ Üçüncülük Ödülü: “Displaced”, Samir Karahoda (Kosova)

⦁ İklim Farkındalığı Ödülü: “The Sprayer”, Farnoosh Abedi (İran)

⦁ TRT Özel Ödülü: “Night”, Ahmad Saleh (Filistin)

