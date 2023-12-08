“TRT World Forum 2023” başlıyor

TRT’nin dünya gündemine yön veren organizasyonu TRT World Forum 8-9 Aralık tarihlerinde İstanbul’da düzenleniyor. Bu yıl yedincisi düzenlenen organizasyon, bu yıl da dünyanın farklı coğrafyalarından uluslararası alanda isim yapmış akademisyen, siyasetçi, sivil toplum çalışanı, düşünce kuruluşu uzmanı, bürokrat ve gazeteciden oluşan 150’nin üzerinde konuşmacıyı İstanbul’da buluşturuyor.



Dünyada medya sektöründe yapılan en büyük forumlardan birisi olan TRT World Forum, ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile dünyanın dört bir yanından akademisyenler, gazeteciler, politika belirleyicileri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiriyor.



Dünya gündeminin nabzını tutmak, küresel sorunlara çözüm önerileri getirmek ve farklı fikirlerin tartışılabilmesine zemin oluşturmayı amaçlayan TRT World Forum, 2017 yılından bu yana gerçekleştirilen tüm TRT World Forumlara katılarak Türkiye ve dünya gündemine ilişkin sözleri dünyada yankı bulan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşması ile başlayacak. Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve bakanlar da yer alarak önemli konu başlıklarında açıklamalarda bulunacaklar.



Açık oturum başlıkları arasında; “Türkiye Yüzyılı Vizyonu: Sistem Kurucu Bir Aktör Olarak Türkiye”, “İsrail'in Gazze Savaşı: İnsani Kriz ve Barış Beklentileri”, “Jeopolitiğin Geri Dönüşü: Yeni Yüzyılda Rekabetler ve Yeniden İttifaklar”, “Dijital Çağda Kamu Yayıncılığı: Zorluklar ve Fırsatlar”, “Küresel Ekonomiyi Yeniden Şekillendirmek”, “Çok Bilmiş Yapay Zeka: Yaratıcı Potansiyel mi, Yıkıcı Musibet mi?”, “Bölünmüş/Birleşmiş Milletler: Etkin Çok Taraflılık İçin Çalışmak”, “İnsanlığı Güçlendirmek: Sosyal Krizlerin ve Eşitsizliklerin Ele Alınması”, “Gıda, Su ve Enerji Güvenliğinin Kritik Bağlantısı” yer alıyor.



TRT World Forum 2023, TRT World Forum YouTube hesabından canlı olarak takip edilebilecek.

