Trump "çok önemli" diye duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından görüşmeyle ilgili yapılan açıklamaya göre liderler, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettiğini, Suriye’nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğünün Türkiye için önemli olduğunu belirtti. Görüşmede ayrıca DEAŞ ile mücadele ve Suriye’nin hapishanelerindeki DEAŞ’lıların durumu da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede bütün unsurlarıyla birlikte kalkınan, terörden arındırılmış, huzurlu bir Suriye’nin bölgenin istikrarına da katkı sağlayacağını ifade etti.

Erdoğan, Gazze’de barışın tesisine yönelik çabaların devam ettiğini, Türkiye’nin bu konuda ABD ile eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdüreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Barış Kurulu’na daveti nedeniyle ABD Başkanı Trump’a teşekkür etti.

TRUMP GÖRÜŞMEYİ DUYURMUŞTU



Trump, Beyaz Saray'daki basın toplantısını bitirirken, "Çok sevdiğim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşmem olacak" demişti.

Donald Trump, Suriye'deki duruma ilişkin, "Kürtlere çok büyük miktarda ödeme yapılmış, petrol ve birçok şey sağlanmıştı. Yaptıklarını kendileri için yapıyorlardı. Biz Kürtlerle iyi geçindik ve Kürtleri korumaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'ya yönelik ise, "Suriye Devlet Başkanı çok sıkı çalışıyor, kendisi çok güçlü ve çetin birisi" dedi.

ABD Başkanı, basın mensubunun "Grönland'ın elde edilmesi için ne kadar ileri gitmeyi düşünüyorsunuz" sorusuna, "Bunu öğreneceksiniz" cevabını verdi.

“SURİYE'DE İYİ BİR İŞ ÇIKARDIK”



Öte yandan Trump, Amerikan New York Post gazetesine verdiği mülakatta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yazışmalarını anlattı ve Suriye'deki güncel duruma dikkati çekti. Trump, Macron ile yazışmalarını kamuoyuna açıklamasının nedeni olarak Suriye'de YPG/SDG'nin serbest bıraktığı DAEŞ mahkumları olduğunu belirtti.



ABD Başkanı röportajında, Macron ve Rutte ile Suriye'deki DAEŞ mahkumlarının durumuna ilişkin bir konuyu ele aldıklarını aktararak, "Ne yaptığımı biliyor musunuz? Bir hapishane kaçışını engelledim. Suriye'de iyi bir iş çıkardık. Avrupalı mahkumlar kaçıyordu ve ben bunu durdurdum. Bu olay dün oldu" değerlendirmesini yaptı.



Trump sözlerini şöyle sürdürdü: "Avrupalı teröristler hapishaneden kaçmışlardı. Suriye hükümeti ve Suriye'nin yeni lideri ile çalıştık, onlar (Suriye hükümeti) tüm mahkumları yakaladılar ve onları tekrar hapse attılar. Bunlar hepsi Avrupalı olan dünyanın en kötü teröristleriydi" ifadelerini kullandı.

120 DAEŞ'LİDEN 81'İ YENİDEN YAKALANMIŞTI

Suriye ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, Şeddadi'deki hapishaneden DAEŞ mensuplarının serbest bırakılması nedeniyle YPG/SDG sorumlu tutulmuştu.

Öte yandan Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, YPG/SDG'nin Şeddadi'deki hapishaneden 120 DAEŞ'li teröristi serbest bıraktığı, bunlardan 81'inin Suriye güçlerince yeniden yakalandığı aktarılmıştı.

Suriye ordusu ayrıca, YPG/SDG'nin Haseke ilinde, DAEŞ'li teröristlerin çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan ailelerinin tutulduğu Hol Kampı'nı terk edip buradakileri serbest bıraktığını açıklamıştı.



Suriye Savunma Bakanlığı, Haseke bölgesindeki terör örgütü DAEŞ üyelerinin tutulduğu tüm cezaevleri ile Hol Kampı’nın idaresini ve güvenliğini devralmaya tam hazırlıklı olduğunu bildirmişti. Bakanlık, YPG/SDG'nin tutukluları "siyasi pazarlık aracı olarak kullanma girişimlerinin" kınandığını açıklamıştı