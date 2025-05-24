Trump: Dünyanın gördüğü en güçlü orduyu ben inşa ettim

ABD Başkanı Donald Trump, askeri akademi West Point’in mezuniyet törenine katıldı. Törende konuşan Trump, subay adaylarını akademik ve fiziksel başarılarından dolayı tebrik etti.

ABD ordusunun gücünün kendi liderliği sayesinde yeniden inşa edildiğini söyleyen Trump, "Birazdan insanlık tarihinin en seçkin ve en köklü askerî akademisinin mezunları olacaksınız. Dünyanın şimdiye kadar gördüğü en büyük ve en güçlü ordunun subayları olacaksınız. Bunu biliyorum çünkü o orduyu ben yeniden inşa ettim, orduyu ben güçlendirdim. Bunu ilk dönemimde kimsenin yapmadığı şekilde yaptık." dedi.



"DİKKAT DAĞITICI UNSURLARI ORTADNA KALDIRIYORUZ"



ABD Başkanı, "Dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırıyoruz ve ordumuzu asli görevine; düşmanlarını ezmeye, düşmanlarını öldürmeye ve büyük bayrağımızı daha önce hiç savunulmadığı kadar savunmaya odaklıyoruz." ifadelerini kullandı.