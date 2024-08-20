Trump, Harris'in 4 Eylül'deki tartışmaya katılmayacağını açıkladı

ABD'de eski başkan Donald Trump, sosyal medya hesabından Kamala Harris'in başkanlık seçimi öncesi planlanan canlı yayına katılmayacağını bildirdiğini söyledi.

Trump, Harris'in 4 Eylül'deki tartışmaya katılmayacağını açıkladı

ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı , Demokratların adayı Kamala Harris'in 4 Eylül'deki tartışamaya katılmayacağını bildirdiğini söyledi.

Eski başkan, Truth social hesabından paylaştığı gönderide, Harris'in FoxNews münazarasına katılmayacağını bildirdiğini ve bu gelişmenin  kendisini şaşırtmadığını söyledi. 

Trump 4 Eylül'deki münazara yerine, Fox için Sean Hannity'nin sunacağı Pennsylvania Eyaletinde gerçekleşecek bir başka programa katılacağını  ve ayrıntıların daha sonra geleceğini açıkladı. 

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