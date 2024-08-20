Trump, Harris'in 4 Eylül'deki tartışmaya katılmayacağını açıkladı

ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Demokratların adayı Kamala Harris'in 4 Eylül'deki tartışamaya katılmayacağını bildirdiğini söyledi.

Eski başkan, Truth social hesabından paylaştığı gönderide, Harris'in FoxNews münazarasına katılmayacağını bildirdiğini ve bu gelişmenin kendisini şaşırtmadığını söyledi.

Trump 4 Eylül'deki münazara yerine, Fox için Sean Hannity'nin sunacağı Pennsylvania Eyaletinde gerçekleşecek bir başka programa katılacağını ve ayrıntıların daha sonra geleceğini açıkladı.

