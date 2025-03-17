Trump: Husilerden gelecek her saldırıdan İran'ı sorumlu tutacağız

ABD Başkanı Trump, kendisine ait Truth social platformundan bir mesaj paylaştı.

Turmp, "Kimse kimseyi kandırmasın, Yemen halkının nefret ettiği hain ve uğursuz haydutlar olan Husilerden gelen tüm saldırıların arkasında İran var" ifadelerini kullandı.

Husilerden gelecek her türlü saldırı ya da misillemeye, büyük güç ile yanıt vereceklerini belirtti.

"Yanıtımız Husilerle sınırlı kalmayacak" diyen Trump, İran'ın da hedef alınacağını söyledi.

Husilerden gelecek her mermi ve silahtan Tahran yönetiminin yönetiminin sorumlu tutulacağını söyleyen Trump, mesajında "İran sorumlu tutulacak ve sonuçları korkunç olacak" ifadelerini kullandı.



ABD'NİN YEMEN'E HAVA SALDIRILARI



Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.



ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.



Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı açıklamada, ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını bildirmişti.



İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana'nın da arasında yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin öldüğünü, 98 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

