Trump ile Netanyahu Gazze'nin işgali kararını görüştü

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu ile Trump’ın, "esirlerin serbest bırakılması ve Hamas'ın yenilgiye uğratılması" için alındığı belirtilen Gazze kentini işgal kararını görüştüğü aktarıldı.



Netanyahu’nun, Trump’a, Gazze’ye saldırılarının başladığı günden bu yana İsrail’e verdiği "kararlı destek" için teşekkür ettiği bildirildi.



İsrail Güvenlik Kabinesi ise 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.



Başbakan Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, işgalin önce Gazze kentinde başlayacağını, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağını ifade etmişti.