Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'ya "uyuşturucu lideri" dedi

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu "yasa dışı uyuşturucu lideri" olarak nitelendirerek, Kolombiya'ya yapılan mali yardımların sonlandırıldığını duyurdu.



Trump, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Petro'yu hedef aldı.



Petro'nun ülke genelinde "büyük ve küçük ölçekli uyuşturucu üretimini teşvik ettiğini" ileri süren Trump, Kolombiya'daki uyuşturucu üretiminin "ülkenin en büyük işi" haline geldiğini savundu.



"PETRO YAŞA DIŞI BİR UYUŞTURUCU LİDERİDİR"



Trump, "Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro yasa dışı bir uyuşturucu lideridir." ifadesini kullanarak, bugünden itibaren Kolombiya'ya herhangi bir ödeme veya sübvansiyon sağlanmayacağını belirtti.



Başkan Trump, "Petro bu ölüm tarlalarını hemen kapatmalı, aksi halde Amerika bunları onun yerine kapatacaktır ve bu nazikçe olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

PETRO: TRUMP VE ÇEVRESİNDEKİ GRUPLAR ALDATILMIŞ DURUMDA

Petro, sosyal medya hesabından, kendisini yasa dışı uyuşturucu lideri olarak nitelendiren Trump'a tepki gösterdi.



"Trump, çevresindeki gruplar ve danışmanları tarafından aldatılmış durumda" diyen Petro, şunları kaydetti:



"Kolombiya'da 21. yüzyılda uyuşturucu kaçakçılığının en büyük düşmanı, uyuşturucu kartellerinin ülkedeki siyasi güçlerle olan ilişkilerini ortaya çıkaran kişiydi. O kişi bendim. Trump’a, Kolombiya’yı iyi okumasını ve narkoların hangi tarafta, demokratların hangi tarafta olduğunu doğru şekilde tespit etmesini tavsiye ederim."



Öte yandan, Kolombiya’da 2026’da yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olmayı planlayan sağcı siyasetçilerden Maria Fernanda Cabal ve Vicky Davila, yaptıkları açıklamalarda Trump’ın Petro’ya yönelik suçlamalarına "güçlü şekilde" destek verdi.



Cabal, "Başkan Donald Trump haklı. Gustavo Petro, Kolombiya'yı bir narko devlete dönüştürdü. Kokain üretimi artarken ve laboratuvarlar çoğalırken hükümet başka yöne bakıyor ya da daha da kötüsü onları koruyor." ifadesini kullandı.

ABD, KOLOMBİYA'YI UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE BAŞARISIZ SAYMIŞTI

Petro, ABD'nin, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla hedef aldığı teknenin Kolombiya bandıralı olduğunu açıklamıştı.

ABD eylülde, Kolombiya'yı uyuşturucuyla mücadelede başarısız sayarak sertifikalı ülkeler listesinden çıkarmıştı ancak Washington, Kolombiya'ya yardımları sürdürme kararı almış ve desteğin kendi ulusal çıkarları için önemli olduğunu belirtmişti.



ABD Dışişleri Bakanlığının yıllık raporunda, Kolombiya'da koka bitkisi ekimi ve kokain üretiminin Cumhurbaşkanı Petro döneminde rekor seviyelere çıktığı ifade edilmişti.