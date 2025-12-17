Trump, seyahat yasağı uygulanan ülkelerin listesini genişletti

ABD Başkanı Donald Trump, bu yıl 12 ülkenin vatandaşlarına uygulanmaya başlanan seyahat yasaklarını genişleterek listeye yeni ülkeler ekleyen yeni bir kararnameye imza attı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Donald Trump yönetimi, seyahat yasaklarını genişleten yeni bir adım attı.



Halen 12 "yüksek riskli" ülke listesinde yer alan Afganistan, Burma, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen'den gelecek kişilere yönelik tam seyahat yasağı devam edecek. Bu ülkelere ilaveten Suriye, Burkina Faso, Mali, Nijer ve Güney Sudan da seyahat yasağı getirilen ülkeler listesine eklendi.

Filistin Yönetimi tarafından verilen seyahat belgelerine sahip kişilere de ABD'ye tam seyahat kısıtlaması ve giriş sınırlaması getirildi.

Daha önce kısmi kısıtlamalara tabi olan Laos ve Sierra Leone de tam seyahat kısıtlamasına tabi ülkeler arasına eklendi.

VENEZUELA VE KÜBA'YA KISMİ KISITLAMA DEVAM



7 "yüksek riskli" ülke kategorisinde bulunan Burundi, Küba, Togo ve Venezuela vatandaşlarına yönelik kısmi kısıtlamalar da devam ediyor.

Suriye de halen ciddi güvenlik tehditleri mevcut olduğu için bu gerekçeyle seyahat yasağına tabi kılındı. Filistin'de de ABD tarafından "terör örgütü" olarak tanımlanan bazı örgütlerin halen aktif hareket edebildiğine dikkat çekildi.

Söz konusu uygulama, 1 Ocak 2026'da başlayacak.

İLTİCA BAŞVURULARI DURDURULMUŞTU

ABD yönetimi, 26 Kasım'da 2 Ulusal Muhafızın vurulması olayının ardından, 3 Aralık'ta "yüksek riskli ülke" sınıfında yer alan 19 ülkenin vatandaşları tarafından yapılan bütün iltica başvurularını ve göçmenlik yardım taleplerini durdurmuştu.

ABD'nin Columbia Bölgesi Savcısı Jeanine Pirro, şüphelinin 29 yaşındaki Afganistan uyruklu Rahmanullah Lakanwal ve vurulan Ulusal Muhafız üyelerinin ise Sarah Beckstrom (20) ile Andrew Wolfe (24) olduğu bilgilerini paylaşmıştı.

Diğer yandan Suriye'de geçen hafta bir DAEŞ militanı, ABD askerlerine yönelik bir saldırı düzenlemiş ve saldırıda, 2'si Amerikan askeri, toplam 3 kişi hayatını kaybetmişti.

VENEZUELA'NIN PETROL TİCARETİNE ABLUKA



Öte yandan Trump, Venezuela'nın petrol ticaretini engellemek için emir verdiğini duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir kez daha Venezuela yönetimini sert şekilde hedef aldı. Venezuela yönetimini "yabancı terör örgütü" olarak tanıdıklarını kaydeden Trump, "Venezuela, Güney Amerika tarihinin en büyük donanması tarafından tamamen kuşatılmıştır. Bu donanma giderek büyüyecek ve onlara daha önce hiç görmedikleri bir şok yaşatacaktır" değerlendirmesini yaptı.

Söz konusu kuşatmanın, Venezuela'nın ABD'den çaldığını iddia ettiği tüm petrol, toprak ve diğer varlıkları iade edene kadar süreceğini kaydeden Trump, "Bu nedenle bugün, Venezuela'ya giren ve çıkan yaptırıma tabi tüm petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatını veriyorum" ifadesini kullandı.

Venezuela'da Nicolas Maduro yönetiminin "gayrimeşru" olduğunu savunan Trump, "kendilerinden çalınan" petrol sahalarından elde edilen petrol ile Venezuela yönetiminin finanse edildiğini ileri sürdü.

ABD Başkanı Trump, "Amerika, düşmanca bir rejimin petrolümüzü, topraklarımızı veya diğer varlıklarımızı almasına izin vermeyecektir. Bu varlıkların tümü derhal Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmelidir" vurgusunu yaptı.