Trump Super Bowl şovuna kızdı. "Kimse anlamadı, danslar da iğrençti"

Bir spor müsabakasından çok festivale dönüşen ve tüm dünyada yüz milyonlarca kişinin izlediği Amerikan Futbol Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'a bu yıl Trump gölgesi düştü.

"AMERİKAN DEĞERLERİNİ YANSITMIYOR"

ABD'nin en büyük spor organizasyonu olan ve bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Super Bowl'da maç önü ve devre arası şovlarında Green Day ile Bad Bunny'nin yer almasına tepki gösteren Donald Trump gösterinin Amerikan değerlerini yansıtmadığını savundu. ABD Başkanı, "Super Bowl devre arası gösterisi kesinlikle berbat, şimdiye kadarki en kötülerinden biri. Amerika'nın büyüklüğüne hakaret niteliğinde." ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NFL yöneticilerini ve organizatörleri de hedef alan Trump "Super Bowl devre arası gösterisi kesinlikle berbat, şimdiye kadarki en kötülerinden biri." dedi.

"DANSLAR BERBAT"

Porto Rikolu rapçi Bad Bunny'nin şarkılarını "kimsenin anlamadığını" savunan ABD Başkanı, "Danslar iğrençti, özellikle de ABD'nin ve dünyanın dört bir yanından izleyen küçük çocuklar için. Bu gösteri, her gün yeni rekorlar kıran ülkemize tokat atmaktan başka bir şey değil." ifadelerini kullandı.