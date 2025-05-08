Trump: Ukrayna ile nadir elementler anlaşması yürürlüğe girdi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Ukrayna arasında nadir elementler anlaşmasının yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Trump: Ukrayna ile nadir elementler anlaşması yürürlüğe girdi


Başkanı Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, ABD ile İngiltere arasında ticaret anlaşmasına vardıklarını açıklarken ile ilgili bir duyuru yaptı.

Trump, "Ukrayna ile yasama organları tarafından da tamamen onaylanan nadir elementler anlaşmasını henüz sonuçlandırdık. Bugün (Ukrayna) Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenski ile konuşacağım." dedi.

Anlaşmanın imzalanmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Trump, "Anlaşma artık imzalandı ve onaylandı. Artık çok büyük miktarda, çok yüksek kaliteli nadir toprak elementine erişimimiz var." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ile ABD arasında, nadir toprak elementleri anlaşması çerçevesinde 18 Nisan'da bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.

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